كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض، عن طرح (11) وظائف (إدارية، تقنية، قانونية) للرجال والنساء من حملة البكالوريوس فأعلى.
وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
– مدير إدارة التقارير الاقتصادية (Economic Reporting Director)
– خبير دراسات وبحوث (Studies & Research Expert)
– مدير إدارة البحوث والدراسات الجمركية (Customs Research and Studies Director)
– أخصائي رئيسي إدارة الطلب على تقنية المعلومات (IT Demand Management Lead Specialist)
– أخصائي رئيسي تحليل أعمال تقنية المعلومات (IT Business Analysis Lead Specialist)
– مستشار أول للسياسات والتشريعات (Policy and Legislation Senior Advisor)
– أخصائي مشروع ومتابعة (Project and Follow Up Specialist)
– خبير دراسات الزكاة (Zakat Studies Expert)
– محاسب أول (Senior Accountant)
– باحث قانوني أول (Legal Senior Researcher)
– باحث أول دراسات الزكاة (Zakat Studies Senior Researcher)
وأفادت بأن التخصصات المطلوبة كالتالي:
– الاقتصاد
– الإحصاء
– الرياضيات
– إدارة الأعمال
– إدارة المشاريع
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– القانون
– الشريعة الإسلامية
– المحاسبة
– المالية
وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا من خلال الدخول على الرابط التالي: هنا
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