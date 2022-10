كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض، عن طرح (11) وظائف (إدارية، تقنية، قانونية) للرجال والنساء من حملة البكالوريوس فأعلى.

وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

– مدير إدارة التقارير الاقتصادية (Economic Reporting Director)

– خبير دراسات وبحوث (Studies & Research Expert)

– مدير إدارة البحوث والدراسات الجمركية (Customs Research and Studies Director)

– أخصائي رئيسي إدارة الطلب على تقنية المعلومات (IT Demand Management Lead Specialist)

– أخصائي رئيسي تحليل أعمال تقنية المعلومات (IT Business Analysis Lead Specialist)

– مستشار أول للسياسات والتشريعات (Policy and Legislation Senior Advisor)

– أخصائي مشروع ومتابعة (Project and Follow Up Specialist)

– خبير دراسات الزكاة (Zakat Studies Expert)

– محاسب أول (Senior Accountant)

– باحث قانوني أول (Legal Senior Researcher)

– باحث أول دراسات الزكاة (Zakat Studies Senior Researcher)

وأفادت بأن التخصصات المطلوبة كالتالي:

– الاقتصاد

– الإحصاء

– الرياضيات

– إدارة الأعمال

– إدارة المشاريع

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– القانون

– الشريعة الإسلامية

– المحاسبة

– المالية

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا من خلال الدخول على الرابط التالي: هنا