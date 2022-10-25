أفادت دراسة جديدة بأن أي شخص مصاب بفيروس كورونا هو أكثر عرضة للإصابة بمجموعة من الأمراض القاتلة من الأشخاص الأصحاء الذين لم يصابوا بكورونا من قبل.

ووفقًا للبحث المنشور في مجلة القلب البريطانية، فإن أولئك الذين دخلوا إلى المستشفى مصابين بـ Covid هم أكثر عرضة للإصابة بالجلطات الدموية الوريدية (VTE) بمقدار 27 مرة أكثر من أولئك الذين لم يصابوا بهذا المرض مطلقًا.

وأكد باحثون من جامعة كوين ماري في لندن إن الأشخاص الذين يدخلهم كورونا إلى المستشفى هم أكثر عرضة 21 مرة للإصابة بفشل القلب، و 17 مرة أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية.

والجدير بالذكر أن ظاهرة VTE هي حالة تحدث عندما تتشكل جلطة دموية في الوريد، فإذا كانت الجلطة الدموية كبيرة أو تُركت دون علاج، فقد تسبب الوفاة.