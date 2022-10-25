أوضح الدكتور عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، أن النظارات الشمسية حتى لو كانت معتمة 100% لا تحمي الإنسان من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية.

وذكر “المسند” أن هناك نظارات خاصة لرؤية الكسوف فهى تكون مصممة لحجب الأشعة المرئية وتحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية، مشيرًا إلى أن توجد لدى المراكز العلمية وبعض الهواة والمتخصصين، بحسب برنامج “سيدتي”.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة ستشهد اليوم الكسوف الجزئي للشمس، والذي سيكون في معظم الوطن العربي وأوروبا وغرب آسيا وشمال شرق إفريقيا، وذلك ما بين الساعة 12 ظهرًا و4 عصرًا.