أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون باغانو عن موعد افتتاح أول فندق وأول 3 منتجعات في وجهة البحر الأحمر.

وقال “باغانو” في تصريحات لقناة العربية أن البحر الأحمر وأمالا تمضيان حسب مسارهما ، فالشركة تبني حالياً 60 فندقاً في البحر الأحمر أولها سيتم افتتاحه في الربيع المقبل وثلاثة منتجعات ستفتتح العام القادم، و 13 منتجعاً آخر عام 2024.

وتابع: ” أمالا أيضاً يمضي حسب الخطة إذ لدينا 8 منتجعات تحت التشييد هناك وسنفتتحها ونرحب بضيوفنا هناك بنهاية 2024″ .

وأضاف : ” جمعنا 14 مليار من خلال التمويل البيئي كأكبر عملية تمويل بالريال السعودي، بدعم من بنك إتش إس بي سي وهذا أمر مهم لأن هذه الأموال يتم استخدامها في مشاريع الاستدامة البيئية “.