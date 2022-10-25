علق وزير الطاقة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على التوتر مع الولايات المتحدة، بعد قرار أوبك بلس، قائلا: “قررنا أن نكون “ناضجين” في هذا الأمر”.

وفي سياق آخر، قال الوزير خلال كلمته اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات النسخة السادسة من “مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار”، إن السعوديون لا يديرون ظهورهم لأحد عندما يتحدثون”.

وأضاف سموه: “اعتذر إذا كنت أعطي ظهري لأي أحد أعتقد أنه كان على المنظمين أن يضعوا هذا الأمر بعين الاعتبار”، مشددا على أن الأمر بمثابة عادة سعودية راسخة.

فيديو | "السعوديون لا يديرون ظهورهم لأحد عندما يتحدثون" وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يتحدث عن عادة سعودية راسخة#الإخبارية pic.twitter.com/gEoKWae6XA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 25, 2022