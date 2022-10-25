قال وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة قادرة على أن تحقق أهدافها وبنتائج إيجابية.

وأضاف، خلال حديثه في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار أن المملكة تعد البلد الأكثر أمنا للنفط والأكثر موثوقية للنفط وملتزمة بمسؤولياتها.

وأكد أن المملكة ستكون في الأشهر المقبلة المورد لكل من لديه احتياج من النفط، مضيفا أن حكومة المملكة جادة في إيجاد الحلول والعمل مع العديد من الحكومات في أوروبا مثل ألمانيا وبولندا ورمانيا من أجل توفير احتياجاتها من النفط.

ولفت إلى أن أرامكو السعودية وردت 490 ألف برميل من النفط إلى أوروبا في سبتمبر الماضي، كما ارتفع هذا العدد إلى 950 ألف برميل في الشهر الحالي.

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: المملكة ستكون المورد لكل من لديه احتياج#مبادرة_مستقبل_الاستثمار#ImpactOnHumanity#الإخبارية pic.twitter.com/THib3nb0QV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 25, 2022