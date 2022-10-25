حدد نادي النصر موعد الاستئناف الذي سيتقدم به في بشأن قضيته مع لاعبه السابق ومحترف نادي الاتحاد حاليا، عبدالرزاق حمدالله، والتي انتهت بالحكم لصالح الأخير.

ويعتزم النادي أن يقدم الاستئناف خلال اليومين القادمين إلى محكمة التحكيم الرياضي “كاس” ضد قرار فيفا بشأن أحقية المهاجم المغربي في المبالغ المتأخرة التي لم يحصل عليها من ناديه.

يذكر أن “فيفا” حكم ببراءة نادي الاتحاد فيما نسب إليه من تحريض اللاعب ضد النصر، بجانب إلزام النصر بدفع تعويض مالي حوالي 13 مليون ريال؛ بالإضافة إلى 54 ألف تتكرر شهرياً كغرامة تأخير.