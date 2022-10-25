سادت حالة من التعجب مواقع التواصل الاجتماعي بعدما بسبب ما حدث لحظة خروج ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا وهويحمل في يده ملف بغلاف أحمر.

وتداول رواد وسائل التواصل مقطع غريب وهو يحمل ملف أحمر يتحول للأخضر بشكل مفاجئ، وفقا لما عرضته قناة “سكاي نيوز”

وبررت القناة إن السبب كان مجرد خطأ تقني، إذ قام المحرر بذلك عمداً ليتوافق مع كلام المذيعة التي تعلّق على الخبر مع لون الملف الاقتصادي الذي يحمله ريشي آنذاك، حيث كانت تتحدث عن الميزانية الخضراء المستقبلية التي ستكون صديقة للبيئة والتحديات التي يواجهونها.