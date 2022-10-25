دعا هادي خامنئي شقيق مرشد النظام الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، تنظيم الملالي الإرهابي إلى الاعتراف بمطالب المتظاهرين.

وقال هادي خامنئي: “لا سبيل لنا لنا سوى الحوار والاعتراف بمطالب الشباب المحتجين”، محذرًا من عواقب عدم الاستماع للمتظاهرين.

وأضاف: “تحدثنا مرات عديدة عن دوريات شرطة الأخلاق والعواقب غير المناسبة لهذه الدوريات، لكن -للأسف- لم ينتبه أحد لتلك التحذيرات”، في إشارة لواقعة مقتل مهسا أميني بسبب الحجاب الإجباري.

واعتبر أن “دوريات شرطة الأخلاق ليست شرعية ولا أخلاقية ولا مثمرة، وأن بقاء هذه الدوريات ستكون له تكاليف كبيرة على الدولة والنظام الإيراني”.

وانتقد الأوضاع المعيشية، قائلا: “لا يمكن لشباب الوطن الحصول على العمل فيما أُسر وأبناء المسؤولين يستمتعون بأفضل المرافق في الخارج، وهذا التمييز، وعدم المساواة، لا يخفيان على أعين الناس”.