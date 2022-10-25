حذر طبيب مصري من خطورة ألعاب الفيديو، مؤكداً أنها تؤثر على صحة القلب بالنسبة للأطفال.

وأوضح الدكتور محمد صلاح شبيب، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن ألعاب الفيديو تتضمن عنف شديد بواقعية شديدة، ما يجعل الطفل يشعر كأنه في مسابقة حقيقية.

وقال شبيب:” إن ذلك يزيد شعور الضغط والتوتر في جسد الأطفال، و يسرع ضربات القلب ويضع الطفل في ضغط الوضع الواقعي وليس الافتراضي.

وأضاف: «الضغط العنيف الناتج عن ألعاب الفيديو لدى الأطفال يزيد ضربات القلب الأذينية والبُطينية التي تمثل خطورة أكبر، والتي يمكن بسببها حدوث بعض الإغماءات».