كشفت وزارة الصحة، عن الإجراءات الصحية التي يجب اتباعها للوقاية من المتحور الفرعي الجديد لفيروس كورونا XBB.

وأكدت وزارة الصحة، على ضرورة استكمال جرعات لقاح كوفيد- 19، والحصول على الجرعة التنشيطية لتوفير الحماية من المضاعفات الشديدة، مع المحافظة على نظافة اليدين عبر تعقيمها وغسلها باستمرار.

وشددت على ضرورة ارتداء الكمامة خصوصاً عند الإصابة بالعدوى، ويتأكّد ذلك لكبار السن ومن يعاني من أمراض مزمنة أو مناعية، موضحة أن XBB يحتوي على عدد من الطفرات المشتركة، وسرعة انتشاره أكبر من بقية المتحورات.