فاجأت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، متابعيها بتعليقها على أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

ونفت بسمة وهبة، كافة الأقاويل والتهم المنسوبة له بأنه السبب في تدمير شيرين عبد الوهاب وتشجيعها على إدمان المخدرات.



وأشارت: “حسام حبيب مش زي ما الناس فاكرة، وأنا لو حسام يسمحلي أتكلم أنا عارفة قصته وهو فيه إيه بالظبط بس مقدرش أتكلم لأني مأخدتش إذنه”.

وتابعت: “حسام ممكن يكون عنده شيء يخليه يتصرف تصرفات ويزعل شيرين، لكن حسام مش مدمن ولا بيتعاطى”.

وأكدت أنها وشيرين أصدقاء مقربين وأن لديها تسجيلات بصوتها تتعلق بأزمتها الأخيرة ولكن نشرها لا يفيدها بشيء جديد، معقبة: “مش بحب أحكي ولا أنشر علاقاتي بالناس، عندي لشيرين فويس نوت علشان أنزلها في البرنامج لكن مرضتش لأنه مش هيضيف ليها هيضيف ليا أنا، وشيرين مجني عليها وضحية هي إنسانة طيبة جداً”.

وتابعت: “هي محتاجة تبعد عن مصر فترة من الوقت وتستنشق هواء جديد، تعيش في بلد سنة هي مشكلتها المهدئات والمنومات اللي كانت بتاخدها، وأنا مشفتش منها أكتر من كده ومليش دعوة باللي الناس بتقوله، هي محتاجة تعيد حساباتها وأنها تاخد قرارتها بنفسها هي عندها حالة من الخوف بتخليها دايما عاوزة حد جنبها سواء صديقة أو مديرة أعمال أو زوج، طول الوقت عاوزة عكاز”.