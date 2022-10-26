أوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين الشيخ سلمان آل خليفة، أنه لا بد من تمويل قطاع النفط والغاز لتقليل الانبعاثات الكربونية.

وقال آل خليفة في كلمته خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار:” لدينا فرص اقتصادية غير نفطية لبناء اقتصاد أكثر قوة ومتانة”، لافتًا أن أكبر نمو الآن هو النمو الغير النفطي.

وأضاف؛” أن قدرتنا بإمكانها تحويل الاقتصاد الاستهلاكي إلى اقتصاد انتاجي ولدينا فرص حقيقية نبني عليها اقتصاد أكثر متانة.”

فيديو | وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين الشيخ سلمان آل خليفة: لا بد من تمويل قطاع النفط والغاز لتقليل الانبعاثات الكربونية #مبادرة_مستقبل_الاستثمار#ImpactOnHumanity#الإخبارية pic.twitter.com/tNAC5BxXWr — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 26, 2022