كشفت مدينة سناد للتربية الخاصة عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في ( الرياض )، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت المدينة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مقدم رعاية

– حاصل على درجة البكالوريوس يفضل في تخصص التربية الخاصة.

– يفضل خبرة سنة في مجال الرعاية.

2- مدرب نطق وتخاطب

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (تربية خاصة – مسار اضطرابات النطق والكلام)

– سنتين في مجال تدريب المستفيدين ذوي الإعاقة.

3- معلم تربية خاصة

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة.

– خبرة 3 سنوات في مجال العمل.

– الحصول على رخصة مهنية للمعلمين.

4- أخصائي نطق وتخاطب

– درجة البكالوريوس في تخصص أمراض النطق واللغة.

– يفضل سنة خبرة في مستشفى أو مركز إعادة تأهيل.

– ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

5- سائق

– حاصل على شهادة الكفاءة المتوسطة (يفضل من يحمل الثانوية العامة).

– 3 سنوات في مجال قيادة المركبة الخصوصية والحافلات، وغيرها.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بتاريخ 1444/03/29هـ الموافق بالميلادي 2022/10/25م، ويستمر التقديم حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

وللتقديم يرجى زيارة الرابط التالي: هنا