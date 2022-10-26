كشفت مدينة سناد للتربية الخاصة عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في ( الرياض )، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت المدينة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- مقدم رعاية
– حاصل على درجة البكالوريوس يفضل في تخصص التربية الخاصة.
– يفضل خبرة سنة في مجال الرعاية.
2- مدرب نطق وتخاطب
– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (تربية خاصة – مسار اضطرابات النطق والكلام)
– سنتين في مجال تدريب المستفيدين ذوي الإعاقة.
3- معلم تربية خاصة
– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة.
– خبرة 3 سنوات في مجال العمل.
– الحصول على رخصة مهنية للمعلمين.
4- أخصائي نطق وتخاطب
– درجة البكالوريوس في تخصص أمراض النطق واللغة.
– يفضل سنة خبرة في مستشفى أو مركز إعادة تأهيل.
– ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5- سائق
– حاصل على شهادة الكفاءة المتوسطة (يفضل من يحمل الثانوية العامة).
– 3 سنوات في مجال قيادة المركبة الخصوصية والحافلات، وغيرها.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بتاريخ 1444/03/29هـ الموافق بالميلادي 2022/10/25م، ويستمر التقديم حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.
وللتقديم يرجى زيارة الرابط التالي: هنا
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