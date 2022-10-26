أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن منطقة الخليج ستكون خلال الأعوام الـ 6 المقبلة أكثر استقرارا.

وقال محمد الجدعان، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن هناك بعض التحديات مثل تحدي الدين لمجموعة العشرين، مؤكدا أنه لابد من الاستثمار في أمن الطاقة ولا نغفل جانب التغير المناخي.

وأشار وزير المالية إلى أن العالم يمر بأوقات صعبة ويجب علينا التآزر لتجاوز الظروف والأزمات، مضيفا أن هناك عملية ترابط مع دول العالم لمواجهة المشكلات.

فيديو | وزير المالية محمد الجدعان: منطقة الخليج ستكون خلال الأعوام الـ 6 المقبلة أكثر استقرارا#مبادرة_مستقبل_الاستثمار#ImpactOnHumanity#الإخبارية pic.twitter.com/XtZVju1FmP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 26, 2022

فيديو | وزير المالية محمد الجدعان: لابد من الاستثمار في أمن الطاقة ولا نغفل جانب التغير المناخي#مبادرة_مستقبل_الاستثمار#ImpactOnHumanity#الإخبارية pic.twitter.com/z7Badx1PTo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 26, 2022

فيديو | وزير المالية محمد الجدعان: منطقة الخليج ستكون خلال الأعوام الـ 6 المقبلة أكثر استقرارا#مبادرة_مستقبل_الاستثمار#ImpactOnHumanity#الإخبارية pic.twitter.com/XtZVju1FmP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 26, 2022

فيديو | وزير المالية محمد الجدعان: العالم يمر بأوقات صعبة ويجب علينا التآزر لتجاوز الظروف والأزمات#مبادرة_مستقبل_الاستثمار#ImpactOnHumanity#الإخبارية pic.twitter.com/VlFqHodtey — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 26, 2022