قامت عروس هندية متزوجة حديثًا، بالهروب بكل النقود والمجوهرات، إلى جانب أشياء أخرى من منزل أهل زوجها.

وطالبت العروس من زوجها بعد الهروب بالمهر وبعدم الاتصال بها مرة أخرى، قائلة: “أنا لا أحبك ولا تتصل بي مرة أخرى”، مما دفع الزوج لتقديم شكوى إلى الشرطة ويتم التحقيق في الأمر.”

وتفصيلاً، وقع الحادث في 4 أكتوبر لكنه ظهر مساء السبت عندما تم تقديم الشكوى في مركز شرطة بيلهار في منطقة كانبور بـ الهند، وطبقًا للشرطة فإن «أرفيند» وهو من سكان قرية جاديبور، ذكر في شكواه أن رجلين من قرية تاكتولي طلبا منه مبلغ 70 ألف روبية من أجل “تزويجه”.

وقال :” في اليوم التالي في الأول من أكتوبر، أقيم الزواج رسميًا في معبد في جايا، بعد الزفاف، جاء إلى القرية مع العروس.

وتابع :” عندما استيقظ، لم تكن زوجته في المنزل مع نقود بقيمة 30 ألف روبية كانت محفوظة في صندوق، بالإضافة إلى المجوهرات والملابس المقدمة لها في حفل الزفاف”.

والجدير بالذكر أنه سيتم التحقيق في الأمر وسيتم القبض على المرأة والرجال المتهمين قريبًا.