كشفت الهيئة السعودية للمهندسين عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس بالرياض.
وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- محاسب:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).
– خبرة لا تقل عن سنتين في ذات المجال.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
2- أخصائي الأمن السيبراني:
– درجة بكالوريوس في الأمن السيبراني أو أي تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في ذات المجال، وغيرهم.
3- رئيس قسم الحسابات:
– درجة البكالوريوس في المحاسبة .
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وغيرهم.
وأشارت إلى أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي:
١: محاسب: هنا
٢: أخصائي الأمن السيبراني: هنا
٣: رئيس قسم الحسابات: هنا
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