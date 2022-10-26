كشفت الهيئة السعودية للمهندسين عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس بالرياض.

وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- محاسب:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).

– خبرة لا تقل عن سنتين في ذات المجال.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

2- أخصائي الأمن السيبراني:

– درجة بكالوريوس في الأمن السيبراني أو أي تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في ذات المجال، وغيرهم.

3- رئيس قسم الحسابات:

– درجة البكالوريوس في المحاسبة .

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وغيرهم.

وأشارت إلى أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي:

١: محاسب: هنا

٢: أخصائي الأمن السيبراني: هنا

٣: رئيس قسم الحسابات: هنا