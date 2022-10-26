صدر قرار، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ضيف في أحد البرامج الرياضية بغرامة مالية لظهوره في البرنامج دون الحصول على التراخيص النظامية.

وسبق وأن تم التأكيد بعدم السماح بظهور أي ضيف ممن أشتهر بوصفه إعلامي إلا بعد الحصول على عضوية باتحاد الإعلام الرياضي، وتصنيف مهني من هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

وأكدت مصادر، أن عدد كبير من المخالفات في مجال الإعلام الرياضي تم ضبطها من الجهة المعنية واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة حيالها خلال هذا العام 2022م.

وعوقب مسؤول في برنامج رياضي بغرامة مالية لمخالفة نظام الاعلام المرئي والمسموع؛ حيث أن العقوبة بسبب استضافة البرنامج لأحد المسيئين.