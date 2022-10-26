يعد المحرك بمثابة القلب النابض للسيارة وأهم جزء بها على الإطلاق وأغلاه سعرًا، وهو القطعة الميكانيكية الرئيسية المسؤولة عن توليد الطاقة اللازمة لتشغيل السيارة ومنحها القوة للعمل بكفاءة عالية.

ولأهمية هذه القطعة الميكانيكية البديعة والثمينة في تشغيل وعمل السيارة، إليكم أشهر أعراض ضعف وتهالك محرك السيارة، وهي كالتالي:

١: استهلاك كميات كبيرة من الزيت مع سرعة احتراقها داخل المحرك، ووجود بقع من الزيت أعلى المحرك وأسفل السيارة.

٢: صدور أصوات مزعجة من المحرك مثل (صوت دق بالمكبس – أصوات فرقعة).

– ضعف أداء وعزم السيارة أثناء السير على الطريق خاصة عند صعود المرتفعات.

– ظهور لمبة تحذير المحرك بشكل متكرر في لوحة عدادات السيارة.

٢: زيادة نسبة استهلاك الوقود بشكل كبير، وترجع هذه المشكلة إلى عدم انتظام الاحتراق داخل المحرك.

٣: اهتزاز وارتجاج المحرك خاصة عند بدء التشغيل.

٤: ملاحظة تصاعد روائح كريهة ونفاذة داخل مقصورة السيارة.