قالت الدكتورة زهرة المعبي، مستشارة نفسية واجتماعية، أن أبرز أسباب تعدد الإنجاب عند النساء هي من أجل إنجاب الذكر.

وأضافت خلال ظهورها في برنامج “صباح السعودية” أن الزوجة تظل تنجب حتى “تجيب الولد سيد البلد” لافتةً إلى أن الرجل هو المسؤول الأول عن تحديد جنس المولود.

وتابعت أن كثرة الإنجاب تؤثر على الصحة الجسدية للأم فبالتالي تُهمل حق الأبناء بالتربية والتعليم.