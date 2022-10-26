قالت الدكتورة زهرة المعبي، مستشارة نفسية واجتماعية، أن أبرز أسباب تعدد الإنجاب عند النساء هي من أجل إنجاب الذكر.

وأضافت خلال ظهورها في برنامج “صباح السعودية” أن الزوجة تظل تنجب حتى “تجيب الولد سيد البلد” لافتةً إلى أن الرجل هو المسؤول الأول عن تحديد جنس المولود.

وتابعت أن كثرة الإنجاب تؤثر على الصحة الجسدية للأم فبالتالي تُهمل حق الأبناء بالتربية والتعليم.

#صباح_السعودية | د. زهرة المعبي – مستشارة نفسية واجتماعية: أبرز أسباب تعدد الإنجاب عند النساء هي من أجل أن "تجيب الولد سيد البلد" والرجل هو المسؤول الأول عن تحديد جنس المولود. #قناة_السعودية pic.twitter.com/ESGdrTSji5 — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) October 26, 2022