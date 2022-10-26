قرر المحامي العام لنيابات غرب القاهرة في مصر، إحالة متهما إلى الجنايات لهتك عرض فتاة صغيرة والتحرش بها.

وأقدم المتهم على هتك عرض المجني عليها الطفلة بالقوة بأن باغتها حال غطها في نومها، حال حمله أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (محل الاتهام الثالث)، حال كونها لم تبلغ 18 سنة.

وتحرش المتهم بالمجني عليها الطفلة بأن تعرض لها بمكان خاص (مسكنها)، وكان ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية بأن قام بإتيان الأفعال محل الاتهام الأول.