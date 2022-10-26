كشف صندوق الاستثمارات العامة اليوم خلال حفل نتائج المشاركين في مزاد مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار خلال دورته السادسة بالعاصمة الرياض، عن نجاح تداول 1.4 مليون طن من الكربون في المزاد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، والذي أقيم في اليوم الأول من المؤتمر في مدينة الرياض.

وقامت كل من أرامكو السعودية وشركة العليان المالية، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) بشراء أكبر عدد من وحدات الائتمان الكربوني في المزاد.

ويُذكر أن المزاد شهد مشاركة 15 كيانًا وطنيًا وإقليميًا رائدًا في المنطقة، وقام الأستاذ يزيد الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة بتقديم شهادات للمشاركين في المزاد.

وتضمنت قائمة المشاركين الآخرين ما يلي، البنك الأهلي السعودي، الخطوط السعودية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إينووا التابعة لنيوم، بنك الخليج الدولي، شركة اسمنت ينبع، شركة أكوا باور، شركة رياضة المحركات السعودية، شركة مجموعة الزامل القابضة، عبداللطيف جميل، والشركة السعودية للجولف.

والجدير بالذكر صندوق الاستثمارات العامة يقوم بدور أساسي في دعم جهود المملكة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ باعتباره محركاً للتنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة، وتعتبر مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني استمراراً لمبادرات الصندوق في هذا المجال.