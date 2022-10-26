أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن منحة المشتقات النفطية السعودية السابقة، ساهمت في استقرار عمل الكهرباء لتشغيل الخدمات الأساسية في عدن.

كما ساهمت المنحة في ارتفاع معدل الطاقة التشغيلية في المحلات التجارية بعدن، وزيادة ساعات تشغيل الكهرباء والتخفيف من ساعات الانقطاع.

يذكر أنه في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصلت إلى ميناء الزيت بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة بقيمة 200 مليون دولار، والمقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في المحافظات المحررة.