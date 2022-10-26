أثارت شبيهة أنجلينا جولي الإيرانية الجدل بظهورها بوجه مرعب يشبه الزومبي نتيجة خضوعها لعدة عمليات تجميل.

وكشفت سحر طبر المعروفة بإسم انجلينا جولي إيران، عن وجهها الحقيقي في مقابلة تلفزيونية إيرانية لتتحدث عن حقيقة كل ما نشرته والدافع وراء نشرها صورًا مخيفة على “إنستغرام”، وذلك بعد إطلاق سراحها من السجن بتهمة التجديف وعدم ارتداء الحجاب.

وألقي القبض على سحر طبر في أكتوبر 2019 بتهمتي “الفساد” و”التجديف” وحكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات. لكن تم إطلاق سراحها بعد أن أمضت 14 شهرًا فقط.

وعلقت النجمة الإعلامية عما تم تداوله بشأن شكلها المخيف الذي يشبه الزومبي قائلة : “ما رأيتموه على”إنستغرام” هو تأثيرات الكمبيوتر التي استخدمتها لإنشاء الصور”.