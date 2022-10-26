قضت محكمة الاستئناف أبوظبي في دولة الإمارات بصحة دعوى أقامها رجل ضد 5 من أبنائه وأمهم، طالب فيها بالرجوع عن هبة كان قد وهبها لهم قبل 23 عاما.

وحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، أقام رجل دعوى قضائية ضد أبنائه الخمسة ووالدتهم “زوجته السابقة”، طالب فيها بالحكم ببطلان الهبات والرجوع فيها لعدد 7400 سهم تداول، وإلزام المدعى عليهم بإعادتها له مع أرباحها أو قيمتها النقدية وإعادة قيدها وتسجيلها باسمه وبطلان أي تصرف عليها بيعاً أو رهناً أو منفعة أو سواها من التصرفات وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.

وقال في دعواه إنه اشترى الأسهم المعنية قبل نحو 23 عاماً، وسجلها صورياً لأبنائه “من الأول إلى الخامسة” الذين كانوا صغاراً، فضلاً عن المدعى عليها السادسة التي كانت زوجته في ذلك الوقت، وقد تزوج بعد ذلك بأخرى ورزق منها بطفلين وأحيل على المعاش وكبرت سنه، وأثقلته الديون ويحتاج إلى توفير أسباب المعيشة، لافتا إلى أن أبناءه (المدعى عليهم) لم يساعدوه، وحتى لا يكون ثمة تحايل على الميراث، ولوجوب التسوية بين الزوجات وبين الأولاد.