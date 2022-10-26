وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على إطار عمل لتشريع استهلاك الحشيش لغايات الترفيه للبالغين.

وجاء ذلك بشرط الاستحصال على موافقة المفوضية الأوروبية، على ما أعلن وزير الصحة الألمانية كارل لوترباخ.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن المشروع يهدف إلى وضع إنتاج القنب الهندي والاتجار به تحت “الرقابة العامة”، وتسمح خصوصا بشراء وحيازة “كمية لا تتعدى 20 إلى 30 غراما كحد أقصى” للاستهلاك الشخصي.

وينص على “رقابة عامة على سلسلة توريد القنب الهندي”، بهدف “ضمان الحماية الصحية وكبح الجريمة المنظمة والسوق السوداء”.