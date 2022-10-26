قال الرئيس التنفيذ لشركة هابيتاس “أوليفر ريبلي” أن حس الفخر الذي يتمتع به الشعب السعودي ألهمه كثيرا في هذه الدولة.

وأضاف خلال جلسة بعنوان (مجلس المستقبل – بناء الجيل القادم من القادة” في مبادرة مستقبل الاستثمار : لقد فقدنا في بعض دول العالم هذا الحس بالفخر و الاعتزاز و الوطنية وهذه القيم.

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة بالتعاون مع مجموعة “أبركرومبي أند كنت” 50 مليون دولار في شركة “هابيتاس” المتخصصة في الفنادق الفاخرة.