قال الرئيس التنفيذ لشركة هابيتاس “أوليفر ريبلي” أن حس الفخر الذي يتمتع به الشعب السعودي ألهمه كثيرا في هذه الدولة.
وأضاف خلال جلسة بعنوان (مجلس المستقبل – بناء الجيل القادم من القادة” في مبادرة مستقبل الاستثمار : لقد فقدنا في بعض دول العالم هذا الحس بالفخر و الاعتزاز و الوطنية وهذه القيم.
واستثمر صندوق الاستثمارات العامة بالتعاون مع مجموعة “أبركرومبي أند كنت” 50 مليون دولار في شركة “هابيتاس” المتخصصة في الفنادق الفاخرة.
الرئيس التنفيذ لشركة هابيتاس "أوليفر ريبلي":
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حس الفخر الذي يتمتع به الشعب السعودي ألهمني كثيرا في هذه الدولة .. لقد فقدنا في بعض دول العالم هذا الحس بالفخر و الاعتزاز و الوطنية وهذه القيم.
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– هكذا اصبح حب و ولاء الشعب السعودي العظيم لوطنهم و قيادتهم مضرب مثل لدول العالم🇸🇦 pic.twitter.com/PRo6NbexpE
— الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) October 26, 2022
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