فقد طفل إيراني حياته بين ذراعي والدته في هجوم إرهابي نفذته عناصر وظفها النظام الإيراني لنشر الرعب والفزع بين المدنيين، في محاولة منه لقمع الاحتاجات التي انطلقت ضده منذ أسابيع.

ووقع هذا الحادث الأليم في ضريح “شاه جراغ” في مدينة شيراز بجنوب إيران، حيث أدعى إعلام النظام أن الهجوم نفذه ثلاثة رجال مسلحين دخلوا الضريح وفتحوا النار على المصلين.

وتسبب هذا الهجوم في مقتل 15 شخصًا على الأقل وإصابة أشخاص آخرين، وانتشرت جثث الضحايا والمصابين ودمائهم في المكان بطريقة مفزعة.

يذكر أن هذه الأحداث تأتي وسط تظاهرات اجتاحت إيران للمطالبة بإسقاط النظام الإيراني الذي يقتل ببشاعته أفراد شعبه، وينتهك حرياتهم.