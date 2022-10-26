نفّذت هيئة الهلال الأحمر بالطائف بالتعاون مع محافظة الطائف والجهات الحكومية ذات العلاقة فرضية حادث تصادم باص سياحي كان على متنه خمسين راكب في الرميدة على طريق المئة .

وأكد عبدالله الحارثي مدير مكتب هيئة الهلال الأحمر بالطائف أنه تم تفعيل خطة إدارة الحدث بإغلاق الموقع ووضع منطقة لتمركز الآليات المشاركة وعلى الفور باشرت الفرق الإسعافية فرز ٥٠ حالة بعد اخلائها من قبل فرق الدفاع المدني والتي كان من بينها ٥ وفيات و١٠ حالات حرجة و١٥ حالة متوسطة و٢٠ حالة مستقرة .

وقال الحارثي : تم علاج الحالات في الموقع بعد فرزها ونقلها بواسطة الإسعاف الجوي وباص طويق المجهز لنقل ١٠ حالات متوسطة بالإضافة ل٢٠ سيارة إسعاف من الهلال الأحمر و٥ إسعافات من وزارة الصحة وإسعافين من الأمانة لنقل الوفيات .