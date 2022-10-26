أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر حكم قول “صدق الله العظيم” بعد الانتهاء من تلاوة القرآن.

وقال السبر :” قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من تلاوة من القرآن فهذا لم يرد به شيئاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتزامه وجعله بعد تلاوة القرآن الكريم هذا دا دليل عليه”

وأضاف “وفقاً لما قاله العلماء فإن الأصل في العبادات التحريم حتى يرد دليل الإباحة، فلا تشرع العبادة إلا بنص من الكتاب والسنة ”