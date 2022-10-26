أكد مواطن متعافي من الإدمان، أن الضرب والطرد ليس علاجا لمدمني المخدرات، موضحاً أن والدته هي من أقنعته بالإقلاع عن الإدمان من خلال نصحها له.

وقال المتعافي خلال برنامج “الراصد”: “أول شيء أشكر الوالدة الله يطول بعمرها، هي اللي غيرتني ودعمتني والوحيد اللي درى عن هذا الشيء هي الوالدة ومن أيام الثانوي إلى اليوم ما أحد يدري في العائلة غيرها”.

وتابع: “أنصح اللي عندهم عيال وواقعين في الشيء هذا ويبغى صلاحهم لا تطردهم من البيت ولا تنفيهم ولا تضربهم، وما في أحد تعالج من الضرب أو الطرد أو التشهير”.

وأضاف: “اللي ساعدني في العلاج أول شيء التكتم والنصح المستمر، 4 سنوات والوالدة تنصحني والبداية كنت رافض الفكرة تماما”.

واستكمل: “مع كثرة المشاكل اللي صارت لي والتغيرات مع كلام الوالدة كرهت الشيء هذا وعرفت”.