أكدت مدير المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية الدكتورة مها المزروع، أن %70 من المراهقين الذين أدمنوا الأدوية النفسية كان بسبب توفرها في خزائن المنزل.

وقالت المرزوع خلال برنامج “الراصد”: “في سن المراهقة يكثر استخدام الأدوية النفسية بدون وصفة طبية لأنهم يمرون بتقلبات نفسية أحيانا، ويساء استخدام تلك الأدوية كما يتم تداولها أحيانا عن طريق الأصدقاء”.

وفي هذا السياق طالب استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان الدكتور فيصل البيشي الأطباء بأن يكونوا أكثر حرصا في صرف الأدوية المهدئة بسبب إدمان البعض عليها.

فيديو | مدير المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية د. مها المزروع: %70 من المراهقين الذين أدمنوا الأدوية النفسية كان بسبب توفرها في خزائن المنزل #الراصد pic.twitter.com/U4WriuEjr1 — الراصد (@alraasd) October 26, 2022