أكد الرئيس التنفيذي للمالية لدى سلوشنز عبد الرحمن الربيع أن الاستحواذ على شركة جيزة للأنظمة سيسهم في نمو أعمال الشركة ودخولها في الأسواق العالمية.

وقال الربيع :” أكملنا الاستحواذ على شركة جيزة للأنظمة مطلع هذا الشهر، وهذه الخطوة ستساهم في نمو أعمال الشركة ودخولها في الأسواق العالمية”.

وأضاف ” يأتي هذا الاستحواذ تحقيقا لاستراتيجية سلوشنز التي تم الإعلان عنها مسبقا للنمو عبر الاستحواذات والوصول إلى أسواق وخطوط أعمال جديدة بهدف التوسع وتعزيز الميزة التنافسية