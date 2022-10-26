أكد الرئيس التنفيذي للمالية لدى سلوشنز عبد الرحمن الربيع أن الاستحواذ على شركة جيزة للأنظمة سيسهم في نمو أعمال الشركة ودخولها في الأسواق العالمية.
وقال الربيع :” أكملنا الاستحواذ على شركة جيزة للأنظمة مطلع هذا الشهر، وهذه الخطوة ستساهم في نمو أعمال الشركة ودخولها في الأسواق العالمية”.
وأضاف ” يأتي هذا الاستحواذ تحقيقا لاستراتيجية سلوشنز التي تم الإعلان عنها مسبقا للنمو عبر الاستحواذات والوصول إلى أسواق وخطوط أعمال جديدة بهدف التوسع وتعزيز الميزة التنافسية
فيديو | الرئيس التنفيذي للمالية لدى "سلوشنز": الاستحواذ على شركة جيزة للأنظمة سيسهم في نمو أعمال الشركة ودخولها في الأسواق العالمية #أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/V0Z3iBQlsb
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) October 26, 2022
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