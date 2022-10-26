صرح رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، إنهم في انتظار عقد رعاية؛ لافتاً إلى أنه في حال حدوث ذلك سينتقل النادي إلى آفاق لا تتوقع.

وقال البلطان: “الملعب سيُفتتح في يناير القادم وسيكون هناك دخل مُستدام فنسعى لاستدامة الدخل وضعنا المادي ليس جيدًا ولكن لدينا الفكر وصناعة المال من غير مال وصناعة النجاح في أضيق الحلول”.

وأضاف : “إن شاء الله ستكون الأخبار الاستثمارية رائعة في هذا التوقف؛ لأننا تفرغنا قليلًا فنحن الثاني بعد الهلال في العقود، نادي الشباب يقوم بمعجزات اقتصادية ووزارة الرياضة قالت إن أرقامنا تحسنت ومن أفضل الأندية التي ترفع عائدها”.