قال سعيد العويران لاعب المنتخب الوطني السابق، إن هدفه التاريخي الذي أحرزه في شباك بلجيكا ببطولة كأس العالم 1994 قلب حياته رأساً على عقب بشكل إيجابي.

وأشار سعيد العويران في برنامج “في المرمى”، إلى أن هدف بلجيكا قلب حياتي وأصبحت هدفاً لكاميرات وسائل الإعلام بعده، مبينا:”أتذكر أن التوقعات كان تقول بأن بلجيكا ستفوز بنتيجة كبيرة ولهذا حاولنا أن نقدم كل شيء حتى لا يضيع تعبنا في التصفيات هباءً منثوراً”.

وتابع:”كنت أتمنى أن يسجل ماجد عبدالله هدفاً في المونديال، لكن الإصابة لم تسمح له بذلك”.