قال المستشار الأسري مؤسس مركز التنمية الإنسانية للاستشارات الأسرية عبدالله السلمان، إن الزوج الصالح يكتفي بزوجته يحادثها صباحاً.

وأوضح عبدالله السلمان، أن الزوج الصالح يطمئن عليها مساءً، ويشتاق إليها ليلاً.

وكان عبدالله السلمان كشف عن صفات أروع زوج، قائلا:”أروع زوج من يدلل زوجته كابنته، ويحترمها كزميلة عمل، ويرافقها كـ أب”، لافتا:”أروع زوج من يقدر زوجته كـ ملكة، و يقاسمها الروح، ويَكونُ كَروحٍ بَينَ جِسمَينِ قُسِّمَت، فَجِسمُهُما جِسمانِ وَالروحُ واحِدُ، ويعاملها كما يحب أن تعامله”.