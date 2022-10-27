أثار مسلسل “الضاحك الباكي” الذي يشهد عودة المخرج محمد فاضل إلى الدراما من جديد، ويقدم من خلال العمل قصة الراحل نجيب الريحاني، حالة من الجدل الواسع.

وقدم الفنان المصري عمرو عبد الجليل دور الريحاني، فيما الجدل منصب حول الشخصية التي تقدمها الفنانة فردوس عبد الحميد زوجة المخرج محمد فاضل والعائدة بعد غياب إلى الدراما.

وجسدت فردوس عبد الحميد من خلال العمل دور “لطيفة بحلق” والدة نجيب الريحاني، مما تسبب في سخرية البعض منها، ومن طبيعة الدور الذي تقدمه وكونه لا يتناسب معها في الوقت الحالي.

فيما أن ذلك تسبب في ظهور حملات للدفاع عن فردوس عبد الحميد من قبل زملائها.