أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم سماع البرامج النافعة أو المباحة التي تكون لها خلفية موسيقية.

وقال عبدالكريم الخضير:”لا شك أن البرامج النافعة يُطلب استماعها والإفادة منها، والمباحة لا مانع من استماعها، لكن ما قبلها وما بعدها من الموسيقى المحرمة لا يجوز سماعه فضلًا عن استماعه، وبمجرد ما يسمع فإنه يَلزمه إغلاق الآلة سواء كانت آلة مرئية أو مسموعة، فيلزمه ذلك، وبإمكانه أن يغلقه وإذا انتهت هذه الموسيقى فتح عليه ليسمع ما ينفعه.

وأشار:”قد يقول قائل: إنه يبغته فلا يدري أن هناك موسيقى حتى يُشرع فيها”، لافتا:”نقول: مجرد ما يسمعها يغلقها، ويكون مثل النظر، “لك النظرة الأولى، ولا يجوز أن تسترسل فيها”.

وتابع:”لكن إذا كانت خلفيتها تخالطها فيُترك البرنامج كله إذا كان يخالطه محرم؛ لأن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، وإذا كان المقصود بذلك الانتفاع وفيه شيء مما ينفع ويُنتفع به ويُطلب به ما عند الله فإن ما عند الله لا يُنال بسخطه”.