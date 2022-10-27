ردت هيئة تقويم التعليم والتدريب، على استفسار بشأن التصرف السليم في حالة عدم ظهور اسم المدرسة عند تحديث البيانات الشخصية الخاصة باختبارات المركز الوطني للقياس.

وأشارت الهيئة، أنه في حالة عدم إيجاد المستفيد اسم المدرسة التي سيؤدي بها الاختبارات، يمكن اختيار مدرسة قريبة، مشيرةً إلى أن هذه المعلومات في الملف لا تؤثر على أداء الاختبار.

وتابعت أنه يمكن للمستفيد البحث عن اسم أو رمز المدرسة الخاص به، وذلك عبر الدخول على موقع “قياس”، ثم اختيار أيقونة “البحث في المدارس”، وإدخال البيانات المطلوبة.