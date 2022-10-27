تنكر عنصر البسيج في زي مدني لملاحقة المتظاهرين الإيرانيين الذين دعسوا بمركبة على قدمه بأحد الشوارع وسط العاصمة الإيرانية طهران التي تشهد موجة من الاحتجاجات، محاولا التسلل بين المتجمهرين لرصدهم تمهيدا لاعتقالهم بعد انقضاء المظاهرة.

وردد المارة هتافا ضد عنصر البسيج، قائلين:” أنت بلا شرف”، وجاء ذلك على خلفية الاحتجاجات ضد نظام الملالي الإرهابي التي تشهدها البلاد.

جدير بالذكر إلى أن احتجاجات شعبية اندلعت في إيران تطالب باسقاط نظام الملالي وذلك بعد مقتل الفتاة مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران، والتظاهرات لم تهدأ في إيران.