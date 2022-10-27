علق الناقد الرياضي عايد الرشيدي على قرار الفيفا بسداد مبلغ اللاعب جوليانو والذي صدر بتاريخ 18فبراير 2022.

وقال عايد الرشيدي:”قرار الفيفا الخاص بسداد مبلغ اللاعب جوليانو صدر بتاريخ 18فبراير 2022 وملزم النصر بالسداد خلال 45 يوما من تاريخ وصول القرار لنادي النصر أعتقد أن المدة انتهت”.

وكان القانوني والأكاديمي المختص في تسوية النزاعات الرياضية أحمد الشيخي، أكد أن الفيفا قد أصدر قراراً بمنع ⁧‫النصر‬⁩ من تسجيل لاعبين جدد محلياً ودولياً ابتداءً من أول يوم بفترة الانتقالات الشتوية القادمة، موضحا أن المنع يأتي نتيجة لعدم الالتزام بتسوية قضيتيّ لاعب النصر السابق، البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا، الشهير بجوليانو.

يذكر أن محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، ثبتت حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد نادي النصر السعودي، بسداد مبلغ 6 ملايين و12 ألف يورو لصالح محترفه السابق جوليانو.