شهدت أحياء مدن طهران مساء أمس الأربعاء مداهمات وإطلاق نار كثيف من قبل نظام الملالي الإرهابي تجاه المتظاهرين الإيرانيين، وخاصة في المناطق الخاصة التي سيطر عليها المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام.

ومن المناطق التي حدث فيها إطلاق وابل من النيران، قصر شيرين كرمانشاه في طهران التي قام المتظاهرون بحرق المقرات الحكومية فيها.

واستطاع أحد المتظاهرين من تصوير حرب الشوارع التي تقودها قوات خاصةً من الحرس الثوري لنظام الملالي الارهابي بعد أن انتشرت منذ يوم أمس في مختلف شوارع طهران وهي تقتحم أحد الشوارع بغية الوصول إلى قصر شيرين كرمانشاه وتقوم بتفريغ المتظاهرين بأعيرة نارية والدخول بمركبة عسكرية لأحد الممرات الضيقة.

ويأتي ذلك وسط محاولات النظام ” الملالي ” الإرهابي لقمع الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد للتنديد بممارساته الانتهاكية والمطالبة بإسقاط رموزه وقيادته.

والجدير بالذكر أن النظام الديكتاتوري في إيران، يتعرض لضغوط داخلية هي الأقوى منذ الثورة عام 1979.