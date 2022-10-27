دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى ضرورة التأكد قبل شراء جهاز كشف الحمل المنزلي، وذلك من خلال إذن التسويق الخاص به من الهيئة.

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى أن اختبار كشف الحمل المنزلي عبارة عن تحليل منزلي للكشف عن وجود هرمون الحمل HCG في البول، والذي تفرزه المشيمة في أول أيامها للدلالة على وجود الحمل.

وأوضحت أن إفراز الهرمون من المشيمة يتم بعد عملية الإخصاب، حيث يتيح هذا الاختبار للمرأة للكشف عن وجود الحمل والمتابعة مع طبيب مختص في وقت مبكر.

ولفتت إلى أنه يجب الانتباه والتأكد عند شراء الجهاز من تاريخ صلاحيته، ووجود رقم التشغيلة، وعدم تعرضه للتلف وتخزينه في درجة حرارة الغرفة، مع التأكد من أنه حاصل على إذن بالتسويق من الهيئة، ووجود كتيب الإرشادات باللغة العربية للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والعناية به.

وتابعت أن دقة الاختبار تعتمد على عدة عوامل، منها: مدى اتباع دليل الإرشادات خلال فترة عمل الاختبار، والتي عادة ما تكون بين 7- 14 يوماً من تأخر الدورة الشهرية، والتأكد من امتصاص العينة كمية البول المطلوبة لإجراء التحليل، حيث يفضل إجراؤه أول الصباح عند الاستيقاظ من النوم لضمان نتائج أدق.