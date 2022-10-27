حل سعيد العويران نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق ضيفًا على برنامج في المرمى الذي يقدمه الزميل بتال القوس للحديث عن مشاركة الاخضر السعودي الاولى في مونديال 94 وكذلك للحديث عن هدفه الاسطوري في مرمى منتخب بلجيكا.

اللقاء الذي بث على الهواء واثناء استعراض الهدف ومناقشة العويران عن هدفه الاسطوري ، قام الزميل القوس باستعراض صور لاعبين المنتخب البلجيكي وتوقف عند اللاعب ديريك ميدفيد الذي اعتزل كره قدم وفتح مقهى وبار ، فرد عليه العويران ب ( يديره هوه ) زين نسير عليه .

الزميل بتال القوس الذي ابتسم ضاحكًا امام هفوة سعيد العويران تجاوز الموقف ولم يتوقف عنده بعد ان تفاجأ على مايبدوا على الهواء.