كشفت المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر فرص وظيفية للمواطنين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) ويمكن للراغبين في التقدم على هذه الوظائف، تقديم طلباتهم من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).

وأوضحت المديرية أن المسمى الوظيفي هو:

– محاسب مساعد، (13 وظيفة – المرتبة السادسة)

وأفادت بأن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1444/04/05هـ الموافق 2022/10/30م، وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/09هـ الموافق 2022/11/03م، لافتة أن فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة.

وأشارت إلى أن التقديم من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) على رابط الموقع.