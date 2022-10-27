كشفت شركة تويوتا إندونيسيا الستار عن الجيل الجديد من طرازها إنوفا، والمقرر له أن ينطلق في نوفمبر المقبل، هذه السيارة تختلف عن سابقتها، حيث أنها تبدو ك أكثر شراسة بفضل مظهرها الأقرب لسيارات الـ SUV .

وتتوفر سيارة إنوفا بشبك سداسي جديد ومصابيح أمامية أكثر حدة، ومآخذ هواء ممتص للصدمات أطول، ولوح حماية سفلي، ورفارف أمامية منحوتة أكثر من ذي قبل، وتبدو إنوفا الجديدة أكثر شراسة بفضل مظهرها الأقرب لسيارات الـ SUV .

ويُشار إلى أن السيارة الجديدة، ستعمل بـ منصة TNGA-C التي تدعم مجموعة من طرازات تويوتا بما في ذلك إصدار كورولا، وسيتم إضافة طول إلي المنصة للتوافق مع الميني فان ذات الثلاثة صفوف من المقاعد، من المتوقع أن يصل طولها إلي 4.7 متر.

وتتميز السيارة بمزايا عده منها تحسين ديناميكيات القيادة، وتقنيات السلامة الحديثة، ومساحة إضافية داخل المقصورة، ولم تكشف تويوتا عن قدرة المحركات حتي الأن.

يُذكر أن الجيل الجديد سيحصل على اسم تويوتا إنوفا زينكس في إندونيسيا واسم إنوفا هايكروس في الهند، وحتي الأن لا يوجد معلومات عن طرحة في الأسواق الأخرى.