قامت مجموعة من عناصر نظام الملالي الإرهابية باغتصاب فتاة بمدينة الأهواز حتى فقدت وعيها، وتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة بعد أن أصيبت بتمزق مهبلي وتهتك بالمستقيم .

ونقلت مصادر للمعارضة الايرانية عن أحد العاملين في مستشفى الخميني بالأهواز المحتلة، نبأ دخول طالبة بالمدينة إلى المستشفى بأعراض نزيف في المستقيم وتمزق مهبلي وتم وضعها في الجناح الكبير بالمستشفى، ولم يُسمح للطاقم الطبي برؤية اسمها.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن جهات أمنية أمرت الأطباء أن يكتبوا في التقرير إلى أن الفتاة تناولت عقار طبي وحبوب مخدرة أدت إلى دخولها للمستشفى.

ويأتي ذلك في أعقاب إندلاع الاحتجاجات في إيران المُطالبة بإسقاط نظام “الملالي” الإرهابي، والتي اندلعت عقب مقتل الشابة مهسا أميني بعد القبض عليها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب الحجاب الإجباري.