أظهر مقطع فيديو جديد صورة المهاجم الإرهابي التابع لنظام “الملالي” وهو يدخل مرقد شاهشيراغ بجنوب إيران، حيث أطلق النار على الأشخاص المتواجدين داخل الضريح حتى لحظة اعتقاله.

ودخل سفاح النظام الملالي الضريح وهو يحمل السلاح الناري ثم قام بإطلاق النار على المدنيين المتواجدين بالداخل بطريقة مروعة.

ونشرت صحيفة “صدى” خبر سابق يفيد بتأكيد مصادر أن منفذ الهجوم إيراني الجنسية ويتبع النظام الملالي الأمر الذي يثبت أن هناك علاقة وثيقة بين التنظيم والنظام الملالي،كما أكدت المصادر أن الهدف من الحادث هو وقف الثورة وإشغالهم بحوادث أخرى.

من جهتهم، أدانت المعارضة الإيراني الحادث، واصفة طريقة تنفيذ الهجوم بأنه مجرد مسلسل سخيف تثبت تورط النظام الملالي في الهجوم.

ويأتي ذلك في أعقاب إندلاع الاحتجاجات في إيران المطالبة بإسقاط نظام “الملالي” الإرهابي، والتي اندلعت عقب مقتل الشابة مهسا أميني بعد القبض عليها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب الحجاب الإجباري.