كشف البنك السعودي الفرنسي، عن توفر وظائف إدارية لذوي الخبرة بالرياض وجدة، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة .
وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- مدير العلاقات المؤسسية (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، الاقتصاد) أو ما يعادلها.
2- مدير دعم المحاسبة (الرياض):
– درجة البكالوريوس في (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في وظائف الرقابة المالية والمحاسبة في البيئة المصرفية.
ولمعرفة الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
١:مدير العلاقات المؤسسية (جدة).
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