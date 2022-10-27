كشف البنك السعودي الفرنسي، عن توفر وظائف إدارية لذوي الخبرة بالرياض وجدة، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة .

وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مدير العلاقات المؤسسية (جدة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، الاقتصاد) أو ما يعادلها.

2- مدير دعم المحاسبة (الرياض):

– درجة البكالوريوس في (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في وظائف الرقابة المالية والمحاسبة في البيئة المصرفية.

ولمعرفة الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

١:مدير العلاقات المؤسسية (جدة).

2- مدير دعم المحاسبة (الرياض).