أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك التصدير والاستيراد، المهندس سعد الخلب، بأن المملكة لديها المبادرة لتمكين التجارة العالمية؛ وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي بين 3 قارات ومواردها الطبيعية.

وقال ” الخلب” خلال جلسة بعنوان تحويل الأعمال المصرفية والاستثمار من أجل الاقتصاد المرن: ” أن البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية تحولت إلى بنوك داعمة للصادرات والتجارة، خلال أوقات الغموض.”

وأضاف:” أن الصلاحية الأساسية للبنك هو هيئة ائتمان للصادرات وتسهيلها، وتطوير المؤسسات المالية من خلال دعم الحكومة للتجارة الخارجية وتنمية والصادرات، “، مؤكدًا أن المملكة صرفت أكثر من 20 مليار ريال لدعم الصادرات منذ بداية جائحة كورونا.

فيديو | الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك التصدير والاستيراد م. سعد الخلب: السعودية لديها المبادرة لتمكين التجارة العالمية وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي بين 3 قارات ومواردها الطبيعية#مبادرة_مستقبل_الاستثمار#ImpactOnHumanity#الإخبارية pic.twitter.com/M3g1KgHa6L — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 27, 2022